«Мы потрясли мир». Тренер сборной Италии — о победе в матче с Сербией

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко одной фразой прокомментировал победу в матче с национальной командой Сербии (94:86).

«Мы потрясли мир», — сказал Поццекко после матча.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сербской сборной Никола Йокич, который записал в свой актив 32 очка и 10 подборов.



В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.



Сегодня также состоится заключительный матч первого раунда плей-офф, в котором встретятся сборные Греции и Чехии. Начало встречи — в 21:45 мск.

Тренер сборной Италии на коленях празднует победу над Сербией: