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Тренер сборной Италии на коленях празднует победу над Сербией. Видео

Тренер сборной Италии на коленях празднует победу над Сербией. Видео
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Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко не сдержал эмоций после победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Сербии (94:86).

Специалист упал на колени и прокричал что-то на итальянском, разведя руки в стороны. Позже он прыгнул в подтрибунном помещении на лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо и обнял его.

«Он такой высокий, что мне пришлось прыгнуть, чтобы добраться до него», — сказал Поццекко.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сербской сборной Никола Йокич, который записал в свой актив 32 очка и 10 подборов.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

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