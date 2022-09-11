Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Италии в прыжке обнял Янниса Адетокунбо

Тренер сборной Италии в прыжке обнял Янниса Адетокунбо
Комментарии

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко после сенсационной победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Сербии (94:86) прыгнул в подтрибунном помещении на лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо и обнял его.

«Он такой высокий, что мне пришлось прыгнуть, чтобы добраться до него», — сказал Поццекко.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сербской сборной Никола Йокич, который записал в свой актив 32 очка и 10 подборов.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

Сегодня также проходит заключительный матч первого раунда плей-офф, в котором встречаются сборные Греции и Чехии. Встреча началась в 21:45 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022