Тренер сборной Сербии объяснил сенсационный вылет команды с чемпионата Европы

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался по поводу поражения команды в 1/8 финала чемпионата Европы от сборной Италии (86:94).

«Они заслужили эту победу. Они играли в отличный баскетбол. Функционально они были готовы лучше, чем мы. Мы не сделали несколько открытых бросков, но важнее было то, что не было постоянства в защите. Мы не смогли провести три хорошие защиты подряд, и они сумели оторваться. Если они не попадали, то забирали подборы в атаке, и это повышало их уверенность. Мы, конечно, разочарованы, очень разочарованы, потому что мы хотели выиграть эту игру. Но, чтобы выиграть эту игру, нужно быть в лучшей физической форме.



Мы начали довольно хорошо. Большую часть первого тайма мы делали то, что хотели. Позже, во второй половине, мы начали пропускать много открытых бросков, что заставило нас сильно нервничать», — приводит слова Пешича ФИБА.