Списсу: тренер сказал: «Выиграйте ради меня». И мы это сделали, потому что он заслужил

Баскетболист сборной Италии Марко Списсу высказался по поводу сенсационной победы в 1/8 финала чемпионата Европы над сборной Сербии (94:86).

«В концовке мы действительно хорошо сыграли в обороне. Мы помогали друг другу. Если мы будем играть так, то мы можем помечтать о победе на турнире. Я очень счастлив, я действительно горжусь этой командой. Давайте продолжать мечтать.



Тренер сказал: «Просто выиграйте для меня». Вот что он сказал. Мы просто собрались вместе и сделали то, что он попросил, потому что он этого заслуживает», — приводит слова Списсу ФИБА.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.