Греция в упорной борьбе обыграла Чехию и стала последним четвертьфиналистом Евробаскета

В Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Греции в упорной борьбе оказалась сильнее национальной команды Чехии (94:88).

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 27 очков и 10 подборов. У чехов отличился Ян Веселы — 21 очко.

В четвертьфинале подопечные Димитриса Итудиса встретятся с командой Германии, которая вчера оказалась сильнее Черногории — 85:79. Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.