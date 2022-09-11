Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Греция в упорной борьбе обыграла Чехию и стала последним четвертьфиналистом Евробаскета

Греция в упорной борьбе обыграла Чехию и стала последним четвертьфиналистом Евробаскета
Комментарии

В Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Греции в упорной борьбе оказалась сильнее национальной команды Чехии (94:88).

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 27 очков и 10 подборов. У чехов отличился Ян Веселы — 21 очко.

В четвертьфинале подопечные Димитриса Итудиса встретятся с командой Германии, которая вчера оказалась сильнее Черногории — 85:79. Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
11 сентября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
94 : 88
Чехия
Греция: Адетокунбо - 27, Калатес - 14, Папапетру - 13, Слукас - 10, Ларенцакис - 8, Папаниколау - 8, Папаяннис - 8, Дорси - 6, Аграванис, Адетокунбо, Адетокунбо, Лунцис
Чехия: Веселы - 21, Грубан - 17, Ауда - 12, Балвин - 12, Богачик - 11, Кизлинк - 6, Крейчи - 3, Саторански - 3, Сегнал - 3, Йелинек, Кржиж, Петерка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022