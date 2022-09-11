Греция в упорной борьбе обыграла Чехию и стала последним четвертьфиналистом Евробаскета
Поделиться
В Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Греции в упорной борьбе оказалась сильнее национальной команды Чехии (94:88).
Наилучшую результативность в матче продемонстрировал лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 27 очков и 10 подборов. У чехов отличился Ян Веселы — 21 очко.
В четвертьфинале подопечные Димитриса Итудиса встретятся с командой Германии, которая вчера оказалась сильнее Черногории — 85:79. Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
11 сентября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
94 : 88
Чехия
Греция: Адетокунбо - 27, Калатес - 14, Папапетру - 13, Слукас - 10, Ларенцакис - 8, Папаниколау - 8, Папаяннис - 8, Дорси - 6, Аграванис, Адетокунбо, Адетокунбо, Лунцис
Чехия: Веселы - 21, Грубан - 17, Ауда - 12, Балвин - 12, Богачик - 11, Кизлинк - 6, Крейчи - 3, Саторански - 3, Сегнал - 3, Йелинек, Кржиж, Петерка
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
00:14
- 11 сентября 2022
-
23:59
-
23:41
-
23:17
-
23:06
-
22:35
-
22:14
-
21:59
-
21:54
-
21:52
-
21:32
-
21:00
-
20:58
-
20:24
-
19:18
-
19:00
-
18:42
-
18:35
-
17:55
-
17:36
-
17:36
-
16:50
-
16:30
-
16:28
-
16:13
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:23
-
13:43
-
11:58
-
11:15
-
10:59
Партнерский контент