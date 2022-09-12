Чемпионат Европы по баскетболу — 2022: турнирная сетка после 1/8 финала, расписание матчей

По итогам второго дня плей-офф чемпионата Европы 2022 года по баскетболу определилась вторая половина участников четвертьфинальных матчей. В следующий раунд соревнований пробились сборные Германии, Испании, Словении, Франции, Греции, Финляндии, Польши и Италии.

Стадия 1/4 финала будет проходить в два дня. Матчи состоятся 13 и 14 сентября.



Евробаскет-2022. 1/4 финала. Расписание матчей:



13 сентября (вторник):

Испания — Финляндия. 18:15.

Германия — Греция. 21:30.



14 сентября (среда):

Франция — Италия. 18:15.

Словения — Польша. 21:30.



В полуфиналах сойдутся соседние пары. Матчи 1/2 финала запланированы на 16 сентября. Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября. Игра за третье место начнётся в 18:15 мск, а финал стартует в 21:30 мск.