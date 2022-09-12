Саторански обновил рекорд Евробаскета по ассистам в одном матче

Разыгрывающий сборной Чехии Томаш Саторански установил рекорд чемпионатов Европы по баскетболу по количеству ассистов за один матч. Во вчерашней игре 1/8 финала с Грецией (88:94) баскетболист «Барселоны» заработал 17 ассистов, что является лучшим показателем в истории Евробаскетов (ФИБА начала вести подсчёт с 1995 года).
Также Саторански набрал три очка (1 из 5 с игры), заработал восемь подборов и два перехвата.
Наилучшую результативность в матче продемонстрировал лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 27 очков и 10 подборов. У чехов также отличился Ян Веселы — 21 очко.
В четвертьфинале подопечные Димитриса Итудиса встретятся с командой Германии, которая вчера оказалась сильнее Черногории — 85:79. Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.
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