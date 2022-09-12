Поццекко: Николо Мелли — лучший игрок в мире

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко высказался по поводу игрока своей команды Николо Мелли.

«Николо Мелли — лучший игрок в мире. У Нико потрясающий баскетбольный IQ, да и не только баскетбольный. За свои 40 лет в баскетболе я никогда не видел такого человека, как он. Он всегда знает, что делать в любой игровой ситуации», — приводит слова Поццекко Basket News.

Напомним, вчера итальянская сборная сенсационно обыграла команду Сербии (94:88) на стадии 1/8 финала чемпионата Европы.

В четвертьфинале Италия встретится с командой Франции, которая 10 сентября в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

