Поццекко: Николо Мелли — лучший игрок в мире
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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко высказался по поводу игрока своей команды Николо Мелли.
«Николо Мелли — лучший игрок в мире. У Нико потрясающий баскетбольный IQ, да и не только баскетбольный. За свои 40 лет в баскетболе я никогда не видел такого человека, как он. Он всегда знает, что делать в любой игровой ситуации», — приводит слова Поццекко Basket News.
Напомним, вчера итальянская сборная сенсационно обыграла команду Сербии (94:88) на стадии 1/8 финала чемпионата Европы.
В четвертьфинале Италия встретится с командой Франции, которая 10 сентября в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.
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