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Сборная Аргентины стала победителем чемпионата Америки по баскетболу

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата Америки по баскетболу
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Мужская сборная Аргентины стала победителем чемпионата Америки 2022 года по баскетболу. В финальном матче аргентинцы одолели сборную Бразилии. Встреча завершилась со счётом 75:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард мадридского «Реала» Габриэль Дек, набравший 20 очков и совершивший семь подборов. Ещё 15 очков и восемь подборов на свой счёт записал разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола.

Сборная Аргентины в 11-й раз подряд завоевала медали чемпионата Америки и впервые с 2011 года стала чемпионом турнира. Всего для сборной Аргентины эта золотая медаль первенства стала третьей в истории.

В матче за третье место сборная США обыграла национальную команду Канады со счётом 84:80.

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