Карри: ошибка, что мы вышли на игру с «Клипперс» после расистских высказываний Стерлинга

Четырёхкратный чемпион НБА и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри заявил, что было ошибкой не бойкотировать один из матчей плей-офф НБА 2014 года с «Лос-Анджелес Клипперс», атмосфера вокруг которого запомнилась скандалом, связанным с расистскими высказываниями Дональда Стерлинга — владельца «Клипперс» на тот момент.
«Одно из моих самых больших сожалений — то, что я не стал бойкотировать игру. Это был момент, когда можно было действовать решительнее, чем просто делать заявления и высказывания», — приводит слова Карри Rolling Stone.
По словам Карри, они обсуждали с игроками «Клипперс», в частности, с Крисом Полом способ протеста. Предлагался вариант, в котором команды покинут паркет после стартового розыгрыша мяча, но в итоге сошлись на том, что игроки наденут в знак протеста наизнанку разминочные футболки с логотипом и выбросят их в центр площадки.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 13 сентября 2022
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38
-
00:01
- 12 сентября 2022
-
23:04
-
22:49
-
22:11
-
21:10
-
20:54
-
20:22
-
19:06
-
19:05
-
17:58
-
17:54
-
17:38
-
16:45
-
16:15
-
15:44
-
14:31
-
13:41
-
12:39
-
10:44
-
09:39
-
08:00
-
00:14
- 11 сентября 2022
-
23:59
-
23:41
-
23:17
-
23:06