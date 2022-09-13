Карри: ошибка, что мы вышли на игру с «Клипперс» после расистских высказываний Стерлинга

Четырёхкратный чемпион НБА и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри заявил, что было ошибкой не бойкотировать один из матчей плей-офф НБА 2014 года с «Лос-Анджелес Клипперс», атмосфера вокруг которого запомнилась скандалом, связанным с расистскими высказываниями Дональда Стерлинга — владельца «Клипперс» на тот момент.

«Одно из моих самых больших сожалений — то, что я не стал бойкотировать игру. Это был момент, когда можно было действовать решительнее, чем просто делать заявления и высказывания», — приводит слова Карри Rolling Stone.



По словам Карри, они обсуждали с игроками «Клипперс», в частности, с Крисом Полом способ протеста. Предлагался вариант, в котором команды покинут паркет после стартового розыгрыша мяча, но в итоге сошлись на том, что игроки наденут в знак протеста наизнанку разминочные футболки с логотипом и выбросят их в центр площадки.

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