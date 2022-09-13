Драгич: Дончич может стать лучшим в истории

Капитан национальной команды Словении Горан Драгич высказался по поводу лидера команды Луки Дончича.

«Я думаю, что он лучший игрок в мире. Ему всего 23 года, а он играет как очень опытный игрок. Он может набирать даже по 40 очков в каждой игре. Он играет в своём ритме, у него хорошие габариты, он отлично бросает, отлично отдаёт передачи, великолепен на подборах. Я не знаю, что ещё можно сказать о Луке. Он как астронавт.

Считаю, что Дончич может стать лучшим игроком в истории. Лука всё ещё молод, так что если не возникнет проблем со здоровьем и ему удастся провести долгую карьеру, то под её занавес он может стать лучшим в истории», — приводит слова Драгича Eurohoops.

Напомним, сборная Словении завтра сыграет в четвертьфинале Евробаскета-2022 с командой Польши (21:45 мск).