Шрёдер рассказал, как Германия собирается сдерживать Адетокунбо в четвертьфинале

Баскетболист сборной Германии Деннис Шрёдер высказался по поводу предстоящего матча с командой Греции в четвертьфинале чемпионата Европы — 2022.
«Мы хотим быть в четвертьфинале и соревноваться с лучшими. Яннис Адетокунбо, конечно, один из лучших баскетболистов на данный момент, но мы готовы, мы хорошо тренировались, и у нас отличный настрой.
Мы все должны быть преданными своему делу и отрабатывать в защите со всей сосредоточенностью каждую атаку соперника. Яннис может убежать в отрыв против троих или четверых игроков. Мы должны хорошо работать как команда и быть дисциплинированными. Если мы заставим их играть позиционное нападение, это хорошо, там они хуже, чем в быстром отрыве.
Мы только что пришли с тренировки, вместе пообедали, а теперь у каждого своё время. У людей здесь есть семьи, они проводят время с ними или ходят обедать вместе всей командой, играют в карты или Call of Duty на Playstation. Я также играл в нарды. Раньше у нас не было такой командной химии, но теперь, этим летом, всё по-другому», — приводит слова Шрёдера Basket News.
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