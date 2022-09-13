В «Миннесоте» извинились за насмешки Эдвардса над геями

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» Тим Коннелли от лица клуба выступил с официальным заявлением по поводу гомофобных высказываний Энтони Эдвардса, принеся извинения перед всеми, кого оскорбил поступок игрока.
«Мы разочарованы высказываниями и действиями Энтони Эдвардса, которые он продемонстрировал в социальных сетях. Наш клуб стремится быть инклюзивным и толерантным по отношению ко всем людям. Приносим извинения перед всеми, кого это задело и оскорбило», — приводит слова Коннелли официальный сайт «Миннесоты».
Напомним, ранее Эдвардс опубликовал в соцсетях видео, в котором насмехался над двумя геями, которые проходили мимо. Запись быстро распространилась в интернете и вызвала бурную реакцию со стороны общественности. Игрок принёс извинения за свою публикацию, но, несмотря на это, спортсмена может ждать денежный штраф.
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