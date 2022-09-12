Игроку НБА грозит штраф за гомофобные высказывания

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс может получить штраф за публикацию в социальных сетях, сообщает The Star Tribune.



Накануне Эдвардс опубликовал в соцсетях видео, в котором насмехался над двумя геями, которые проходили мимо. Запись быстро распространилась в Интернете и вызвала бурную реакцию со стороны общественности.



Эдвардс принёс извинения за свою публикацию.



«Мои слова были обидными, неуважительными и незрелыми. Мне жаль. Ни для кого неприемлемо использовать наш язык для оскорблений. Этому нет оправданий. Я был воспитан гораздо лучше, чем это», — написал Эдвардс в соцсетях.



Как сообщает источник, несмотря на извинения, спортсмена может ждать денежный штраф.



Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс включил Энтони Эдвардса в пятёрку лучших игроков лиги до 25 лет. Возглавил же список словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за клуб «Даллас Маверикс».