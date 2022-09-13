Поццекко: конечно, я извинился перед Яннисом. Он удивительный человек

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко рассказал, что извинился перед лидером сборной Греции Яннисом Адетокунбо.
Напомним, Поццекко после сенсационной победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Сербии (94:86) прыгнул в подтрибунном помещении на Адетокунбо и обнял его.
«Конечно, я извинился за то, что так напрыгнул на него. Но я был счастлив, потому что мы выиграли. И он начал смеяться. Чаще всего вы не можете разделить игрока и человека. Если один парень великолепен на площадке, то он, как правило, великолепен и как человек. И Яннис — прекрасный пример. Он удивительный человек.
Было так странно, потому что это был матч плей-офф Евробаскета, а я сижу в раздевалке и смотрю игру по телевизору с моим другом. Появилась такая мысль, что мне остаётся лишь открыть бутылку пива и расслабиться. Но это была не та ситуация. А когда я вышел, то встретил лучшего игрока Янниса. Мы обыгрывали Сербию… На мой взгляд, это был, наверное, самый великий момент в итальянском баскетболе, потому что мы обыграли, наверное, лучшую Сербию в истории», — приводит слова Поццекко Basket News.
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