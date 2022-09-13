Президент «Локомотива-Кубань» рассказал о преимуществах молодёжного баскетбольного центра

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу открытия крупнейшего баскетбольного центра в России.
«Открытие этого проекта – важная дата в истории российского баскетбола. Воспитание молодых талантливых игроков – это не только спортивная, но и социальная миссия нашего клуба. В нынешнем составе основной команды «Локо» – сразу девять наших воспитанников. И многие из них уже привлекаются к матчам национальной сборной.
Не сомневаюсь, что открытие МТЦ привлечёт к нашему любимому виду спорта дополнительный интерес. Десятки, сотни перспективных ребят получат возможность совершенствовать своё мастерство в идеальных условиях: с качественным медицинским обслуживанием, правильным спортивным питанием, в оснащённом самым современным оборудованием объекте», – приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 13 сентября 2022
-
17:53
-
17:18
-
16:42
-
15:50
-
14:06
-
12:59
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38
-
00:01
- 12 сентября 2022
-
23:04
-
22:49
-
22:11
-
21:10
-
20:54
-
20:22
-
19:06
-
19:05
-
17:58
-
17:54
-
17:38
-
16:45
-
16:15
-
15:44
-
14:31
-
13:41
-
12:39
-
10:44
-
09:39