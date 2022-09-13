Президент «Локомотива-Кубань» рассказал о преимуществах молодёжного баскетбольного центра

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу открытия крупнейшего баскетбольного центра в России.

«Открытие этого проекта – важная дата в истории российского баскетбола. Воспитание молодых талантливых игроков – это не только спортивная, но и социальная миссия нашего клуба. В нынешнем составе основной команды «Локо» – сразу девять наших воспитанников. И многие из них уже привлекаются к матчам национальной сборной.



Не сомневаюсь, что открытие МТЦ привлечёт к нашему любимому виду спорта дополнительный интерес. Десятки, сотни перспективных ребят получат возможность совершенствовать своё мастерство в идеальных условиях: с качественным медицинским обслуживанием, правильным спортивным питанием, в оснащённом самым современным оборудованием объекте», – приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».