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Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евробаскета-2022

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евробаскета-2022
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В Берлине завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Испании и Финляндии. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 100:90.

Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, который набрал 28 очков, совершил 11 подборов и отдал три результативные передачи. В составе испанцев отличился форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого 27 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Лоренцо Браун набрал 10 очков и отдал 11 передач.

В полуфинале Евробаскета-2022 сборная Испании сыграет с победителем матча Германия — Греция, который также состоится сегодня, 13 сентября, и начнётся в 21:30 мск.

Действующим победителем турнира является национальная команда Словении.

ЧЕ-2022 (м). 1/4 финала
13 сентября 2022, вторник. 18:15 МСК
Испания
Окончен
100 : 90
Финляндия
Испания: Эрнангомес - 27, Эрнангомес - 15, Брисуэла - 14, Фернандес - 11, Браун - 10, Гаруба - 7, Диас - 6, Парра - 5, Прадилья - 3, Лопес-Аростеги - 2, Саис, Фернандес
Финляндия: Маркканен - 28, Янтунен - 18, Мадсен - 13, Салин - 11, Литтл - 6, Хафф - 5, Валтонен - 4, Копонен - 3, Маджуни - 2, Кантонен, Палми, Сеппяля
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