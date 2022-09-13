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Янниса Адетокунбо удалили в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 с Германией

Янниса Адетокунбо удалили в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 с Германией
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Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо был удалён с площадки по ходу четвертьфинального матча чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Германии.

Адетокунбо ударил локтем в лицо игрока немецкой сборной Йоханнеса Тимана. Это был второй неспортивный фол форварда в матче, и он был вынужден покинуть площадку.

Удар локтем Янниса Адетокунбо

Удар локтем Янниса Адетокунбо

Сборная Греции сенсационно проиграла национальной команде Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022 со счётом 107:96. Яннис Адетокунбо, несмотря на удаление, стал самым результативным игроком матча с 31 набранным очком.

В полуфинале сборная Германии сыграет с Испанией, которая в четвертьфинале обыграла Финляндии со счётом 100:90.

Действующим победителем турнира является национальная команда Словении.

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