Янниса Адетокунбо удалили в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 с Германией

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо был удалён с площадки по ходу четвертьфинального матча чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Германии.



Адетокунбо ударил локтем в лицо игрока немецкой сборной Йоханнеса Тимана. Это был второй неспортивный фол форварда в матче, и он был вынужден покинуть площадку.

Удар локтем Янниса Адетокунбо

Сборная Греции сенсационно проиграла национальной команде Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022 со счётом 107:96. Яннис Адетокунбо, несмотря на удаление, стал самым результативным игроком матча с 31 набранным очком.



В полуфинале сборная Германии сыграет с Испанией, которая в четвертьфинале обыграла Финляндии со счётом 100:90.



Действующим победителем турнира является национальная команда Словении.