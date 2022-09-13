Определилась первая полуфинальная пара Евробаскета-2022

На чемпионате Европы 2022 года стали известны первые полуфиналисты турнира.



В первом полуфинале Евробаскета-2022 между собой сыграют национальные команды Испании и Германии.



Сборная Испании в четвертьфинале соревнований переиграла Финляндию со счётом 100:90. В предыдущей стадии испанцы в овертайме справились с Литвой, обыграв её 102:94.



Сборная Германии сенсационно выбила из розыгрыша турнира одного из фаворитов, национальную команду Греции, — 107:96. В 1/8 финала немцы справились с Черногорией — 85:79.



14 сентября за выход в 1/2 финала Евробаскета сыграют Словения — Польша и Франция — Италия.



Полуфинальные игры состоятся 16 сентября.