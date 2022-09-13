Определилась первая полуфинальная пара Евробаскета-2022
Поделиться
На чемпионате Европы 2022 года стали известны первые полуфиналисты турнира.
В первом полуфинале Евробаскета-2022 между собой сыграют национальные команды Испании и Германии.
Сборная Испании в четвертьфинале соревнований переиграла Финляндию со счётом 100:90. В предыдущей стадии испанцы в овертайме справились с Литвой, обыграв её 102:94.
Сборная Германии сенсационно выбила из розыгрыша турнира одного из фаворитов, национальную команду Греции, — 107:96. В 1/8 финала немцы справились с Черногорией — 85:79.
14 сентября за выход в 1/2 финала Евробаскета сыграют Словения — Польша и Франция — Италия.
Полуфинальные игры состоятся 16 сентября.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
00:55
-
00:55
-
00:22
-
00:11
- 13 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:28
-
22:35
-
21:48
-
21:11
-
20:33
-
20:07
-
19:39
-
19:34
-
18:47
-
17:53
-
17:18
-
16:42
-
15:50
-
14:06
-
12:59
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38
-
00:01
- 12 сентября 2022
-
23:04
-
22:49
-
22:11
-
21:10
Партнерский контент