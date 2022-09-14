Итудис взял на себя ответственность за вылет греков от немцев в четвертьфинале Евробаскета

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал поражение сборной Греции в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу от сборной Германии (96:107).
«Несомненно, Германия заслужила победу, сегодня они были лучше. Обст и Вагнер забросили 10 из 14 трёхочковых, это потрясающе. В целом соперник доставил нам много проблем. В обороне наш план с самого начала не удался. Мы гнались за счётом и, разумеется, во многом теряли.
Закончился ли наш путь бесславно? Тогда нужно проанализировать, что означает слово «славно». В спорте бывает плохой, неудачный день. И не стоит забывать, что в спорте также есть соперник. Он тоже играет. Сборная Германии сегодня была лучше. Я беру на себя всю ответственность за результат. Мы проиграли. После падений в жизни ты должен найти способ подняться – будущее покажет, получится ли это у нас. Команда выкладывалась максимально, но мы не смогли пройти дальше. Благодарим от всего сердца всех, кто нас поддерживал», – приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.
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