Таннасис Адетокунбо — о вылете с Евробаскета: мама, я не плачу, не грусти. Это лишь начало
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Игроку сборной Греции Таннасису Адетокунбо не удалось скрыть своего разочарования после поражения сборной Германии (96:107) и вылета в четвертьфинале Евробаскета.
«Немцы сделали всё для победы. Что поделать… Это баскетбол. Я не буду оправдываться. Сколько трёхочковых они забили? Все в порядке. В принципе все в порядке, но… Я хочу сказать одну вещь. Все ребята и тренер Итудис, мы строим что-то очень хорошее. Придёт время. Мама, я не плачу, не грусти. Это не конец, это только начало. Мы очень любим эту команду. Все спасибо, что я могу сказать, это немногие в этом мире, которые поддержали нас со всей планеты. Я не хотел, чтобы турнир заканчивался», — приводит слова Адетокунбо gazzeta.gr.
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