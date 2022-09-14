Таннасис Адетокунбо — о вылете с Евробаскета: мама, я не плачу, не грусти. Это лишь начало

Игроку сборной Греции Таннасису Адетокунбо не удалось скрыть своего разочарования после поражения сборной Германии (96:107) и вылета в четвертьфинале Евробаскета.

«Немцы сделали всё для победы. Что поделать… Это баскетбол. Я не буду оправдываться. Сколько трёхочковых они забили? Все в порядке. В принципе все в порядке, но… Я хочу сказать одну вещь. Все ребята и тренер Итудис, мы строим что-то очень хорошее. Придёт время. Мама, я не плачу, не грусти. Это не конец, это только начало. Мы очень любим эту команду. Все спасибо, что я могу сказать, это немногие в этом мире, которые поддержали нас со всей планеты. Я не хотел, чтобы турнир заканчивался», — приводит слова Адетокунбо gazzeta.gr.