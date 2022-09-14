Шрёдер попросил у тренера Германии кредитную карту после победы в матче с Грецией

Главный тренер сборной Германии Гордон Герберт рассказал, что игрок его команды Деннис Шрёдер попросил у него кредитную карту после победы в матче с национальной командой Греции (107:96).

Напомним, ранее главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко дал баскетболистам свою кредитную карту, чтобы они отметили победу.

«У нас ещё два матча, наша цель — победа, и когда я сказал это некоторое время назад, все подумали, что я сошёл с ума. Сейчас насладимся, а потом подумаем об Испании. В любом случае я не собираюсь давать свою кредитную карту игрокам. Шрёдер попросил её, но я сказал ему, что трижды разводился и кредитный лимит им не понравится.



В атаке мы хорошо играли на протяжении всей игры. Однако в обороне наша игра была ключевой во второй половине, особенно в первые 15 минут, когда мы отлично играли и контролировали темп.



Греция — команда с большим талантом, но мои игроки сегодня были невероятны. Невероятно, чего мы добились для немецкого баскетбола, как эта команда выступила дома», — приводит слова Герберта gazzeta.gr.