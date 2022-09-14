«Они говорили плохо о моей семье». Шрёдер объяснил своё удаление в матче с Грецией

Лидер сборной Германии Деннис Шрёдер высказался по поводу своего удаления с площадки в матче 1/4 финала Евробаскета с Грецией (107:96).
«Греческие фанаты спорта… Удивительная атмосфера сегодня вечером. Я многое могу терпеть от игроков, но то, что они говорят плохо о моей семье, — это то, что я не могу терпеть, и это неправильно. Так что, пожалуйста, не говорите мне, как реагировать на это. Благослови вас всех», — написал Шрёдер в социальных сетях.
Напомним, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2022, где сыграет со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).
Ранее главный тренер сборной Германии Гордон Герберт рассказал, что игрок его команды Деннис Шрёдер попросил у него кредитную карту после победы в матче с национальной командой Греции.
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