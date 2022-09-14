Итудис: кто видел нас и Сербию в финале? Лично я этого не видел

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис высказался по поводу вылета команды с Евробаскета-2022.
«Кто видел нас и Сербию в финале, кто это видел? Я этого не предвидел. Я этого не видел. Я говорил ранее с вашими коллегами в греческих СМИ. Но зачем вы делаете из них фаворитов? Мы боролись по-другому, у нас было много сложностей в плане подготовки.
Вне зависимости от того, 5:0 у нас или 6:0 в этом турнире, одна игра может выбить вас из соревнований. Это случилось с нами, мы были не на том уровне, на котором должны были быть, особенно в обороне. Тот факт, что Вагнер и Обст вместе забили 10 трёхочковых, сильно ударил по нам. Мы нашли способ вернуться в игру и повести в счёте после невероятного броска Слукаса.
Есть много национальных команд, которым следует отдать должное. Поздравляю Германию и Испанию, они создали отличные коллективы. У них есть профессиональные штабы, игроки, которые давно вместе, это должно быть создано благодаря совместной работе. Если мы будем живы и здоровы, чтобы снова собраться вместе, я думаю, у нас есть шанс пройти немного дальше в других турнирах», — приводит слова Итудиса Novosti.rs.
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