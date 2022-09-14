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Поццекко: мы прошли Йокича, теперь нас ждёт Гобер

Поццекко: мы прошли Йокича, теперь нас ждёт Гобер
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Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко поделился ожиданиями от предстоящей игры с Францией в четвертьфинале чемпионата Европы.

«После успеха над Сербией эмоциональное состояние до сих пор остаётся очень хорошим. Между Сербией и Францией есть много общего, это две великие команды. Разница в том, что Сербия делала упор на своих больших, которые выходят на периметр и открывают площадку, а у Франции больше вариантов, они крупнее и атлетичнее. Мы прошли Йокича, и теперь нас ждёт Гобер. У этой команды есть сердце. Мы готовы и не боимся. Защита, скорость и броски – это наш способ проходить дальше, не думая о командах, на которых мы выйдем, потому что иначе мы впали бы в депрессию», — приводит слова Поццекко Eurohoops.

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