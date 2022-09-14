Президент ЦСКА отреагировал на назначение Бодироги на пост президента Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу назначения Деяна Бодироги на пост президента Евролиги.

«Прежде всего хочу поблагодарить Жорди Бертомеу, который был лидером европейского клубного баскетбола на протяжении больше двух десятков лет и проделал на своём посту огромную работу. За это время Евролига многого достигла как в организационном, так и в спортивном смыслах, стала узнаваемым брендом, разработала стратегию деятельности.



Сейчас мы вступаем в новую эру, в которой клубы стремятся получить гораздо больше возможностей для участия в управлении соревнованием. Мы продолжим двигаться по пути развития турнира, будем стремиться сделать его интересным и коммерчески успешным предприятием, и для этого в руководстве необходимы новые люди, обладающие сильным авторитетом, большим опытом, новыми знаниями и свежими идеями.



Все мы отлично знаем Деяна Бодирогу как выдающегося в прошлом игрока, лицо европейского баскетбола, человека, который по окончании карьеры остался в любимом виде спорта и немало сделал для его продвижения. Также мы прекрасно представляем возможности Маршалла Гликмана как специалиста по бизнес-развитию, поскольку немало сотрудничали с ним и в клубных проектах, и в проектах Евролиги.



Искренне рассчитываю, что новое руководство сумеет внести множество объединяющих и конструктивных инициатив, которые пойдут на пользу европейского баскетбола, и поможет турниру сделать шаг в будущее», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.