Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Франции в овертайме обыграла Италию и вышла в полуфинал Евробаскета-2022

Сборная Франции в овертайме обыграла Италию и вышла в полуфинал Евробаскета-2022
Комментарии

Сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Италии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов оформил Руди Гобер. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Эван Фурнье.

В составе сборной Италии отличился Симоне Фонтеккио, набравший 21 очко. Столько же очков на свой счёт записал Марко Списсу.

Сборная Франции оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Словения — Польша.

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира — сборные Германии и Испании.

Полуфиналы Евробаскета-2022 состоятся 16 сентября.

ЧЕ-2022 (м). 1/4 финала
14 сентября 2022, среда. 18:15 МСК
Франция
Окончен
93 : 85
ОТ
Италия
Франция: Эртель - 20, Гобер - 19, Фурнье - 17, Ябуселе - 15, Луваву-Кабарро - 13, Тарпей - 8, Фалль - 1, Альбиси, М'Байе, Маледон, Окобо, Пуарье
Италия: Списсу - 21, Фонтеккио - 21, Датоме - 12, Мелли - 10, Полонара - 9, Манньон - 4, Риччи - 4, Тонут - 4, Бальдассо, Билига, Пайола, Тесситори
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022