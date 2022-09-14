Сборная Франции в овертайме обыграла Италию и вышла в полуфинал Евробаскета-2022

Сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Италии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов оформил Руди Гобер. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Эван Фурнье.
В составе сборной Италии отличился Симоне Фонтеккио, набравший 21 очко. Столько же очков на свой счёт записал Марко Списсу.
Сборная Франции оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Словения — Польша.
Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира — сборные Германии и Испании.
Полуфиналы Евробаскета-2022 состоятся 16 сентября.
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