Сборная Франции в овертайме обыграла Италию и вышла в полуфинал Евробаскета-2022

Сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Италии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов оформил Руди Гобер. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Эван Фурнье.

В составе сборной Италии отличился Симоне Фонтеккио, набравший 21 очко. Столько же очков на свой счёт записал Марко Списсу.



Сборная Франции оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Словения — Польша.



Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира — сборные Германии и Испании.



Полуфиналы Евробаскета-2022 состоятся 16 сентября.