Дирк Новицки посетил матч Италия — Франция на Евробаскете-2022. Фото

Легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки посетил четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, в котором сборная Италии встречалась с национальной командой Франции.

Момент, на котором Дирк Новицки наблюдает за игрой вместе со своим бывшим тренером по «Даллас Маверикс» Хольгером Гешвинднером, попал в трансляцию матча.

Сборная Франции одержала победу над Италией в матче 1/4 финала Евробаскета-2022. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85. За выход в финал они поборются с победителем пары Словения — Польша. Ранее выход в полуфинал турнира оформили сборные Германии и Испании.

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