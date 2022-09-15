Трипл-дабл игрока сборной Польши стал третьим за всю историю Евробаскета

Трипл-дабл польского баскетболиста Матеуша Понитки стал третьим за всю историю чемпионатов Европы среди мужчин. В 1/4 финала со сборной Словении (90:87) он набрал 26 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 результативных передач.

Ранее трипл-дабл в рамках Евробаскета удавалось оформить лишь двум игрокам (ФИБА начала вести подсчёт с 1995 года). В 1995 году хорват Тони Кукоч набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 11 ассистов. А в 2017 году представитель Румынии Андрей Мандаке записал в актив 14 очков, 10 подборов и 11 передач.



Отметим, Матеуш Понитка выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В марте этого года игрок покинул российский клуб. За три сезона в «Зените» он принял участие в 71 матче Евролиги, а также в 45 играх Единой лиги ВТБ.

Сборная Словении добирается на матч с литовцами на такси: