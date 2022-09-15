Дончич — после вылета от Польши: этот Евробаскет был особенным

Лидер сборной Словении Лука Дончич дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата Европы — 2022 на стадии четвертьфинала.
«На этом Евробаскете было удивительно наблюдать за тем, как развиваются события. Игры были невероятными. Мне грустно, что мы не смогли пройти дальше, но я думаю, что этот Евробаскет был чем-то большим, чем просто турниром. Здесь было много удивительных и великих команд.
Большинство людей считали нас фаворитами. Но у Польши отличная команда, как и у Бельгии. Поздравляю Польшу. Они провели потрясающую игру с первой минуты и до конца. Это большое достижение для них», — приводит слова Дончича официальный сайт ФИБА.
Сборная Словении, являющаяся действующим победителем Евробаскета, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Польши со счётом 87:90.
- 15 сентября 2022
-
12:13
-
11:44
-
11:41
-
10:15
-
10:10
-
09:41
-
09:24
-
00:59
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
22:54
-
22:52
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
20:24
-
20:17
-
20:06
-
18:58
-
18:54
-
17:56
-
16:51
-
15:33
-
14:57
-
13:27
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
10:52