Дончич — после вылета от Польши: этот Евробаскет был особенным

Лидер сборной Словении Лука Дончич дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата Европы — 2022 на стадии четвертьфинала.

«На этом Евробаскете было удивительно наблюдать за тем, как развиваются события. Игры были невероятными. Мне грустно, что мы не смогли пройти дальше, но я думаю, что этот Евробаскет был чем-то большим, чем просто турниром. Здесь было много удивительных и великих команд.

Большинство людей считали нас фаворитами. Но у Польши отличная команда, как и у Бельгии. Поздравляю Польшу. Они провели потрясающую игру с первой минуты и до конца. Это большое достижение для них», — приводит слова Дончича официальный сайт ФИБА.

Сборная Словении, являющаяся действующим победителем Евробаскета, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Польши со счётом 87:90.