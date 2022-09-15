Секулич останется главным тренером сборной Словении после вылета команды от Польши
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Главный тренер сборной Словении Александр Секулич останется главным тренером команды на олимпийский цикл, объявил президент Словенской федерации баскетбола Матей Ержавец. Федерация недовольна результатом на Евробаскете-2022, но соблюдение контракта стоит на первом месте.
«У Александра Секулича контракт с нами до конца следующего года. Он отличный тренер. Повторяю, у него есть контракт. Но это нормальное заявление. После таких чемпионатов необходим анализ. Даже если бы они были чемпионами, это было бы необходимо.
Нам грустно. Разочарованы. После игры с Польшей мы долго сидели в саду. Мы разговаривали и пытались смириться с поражением. Все. Баскетболисты, персонал и руководство», — приводит слова президента Basket News.
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