Секулич останется главным тренером сборной Словении после вылета команды от Польши

Главный тренер сборной Словении Александр Секулич останется главным тренером команды на олимпийский цикл, объявил президент Словенской федерации баскетбола Матей Ержавец. Федерация недовольна результатом на Евробаскете-2022, но соблюдение контракта стоит на первом месте.

«У Александра Секулича контракт с нами до конца следующего года. Он отличный тренер. Повторяю, у него есть контракт. Но это нормальное заявление. После таких чемпионатов необходим анализ. Даже если бы они были чемпионами, это было бы необходимо.

Нам грустно. Разочарованы. После игры с Польшей мы долго сидели в саду. Мы разговаривали и пытались смириться с поражением. Все. Баскетболисты, персонал и руководство», — приводит слова президента Basket News.