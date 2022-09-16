Шакил О'Нил: Беверли не из тех звёзд, кто получает 300 миллионов и не умеет играть

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил высказался о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрике Беверли, который присоединился к команде в нынешнее межсезонье.
«Беверли сказал, что «Лейкерс» его команда? Пэт — свой парень, так что держитесь от него подальше. Не могу сказать о нём ничего плохого. А знаете почему? Беверли не из тех звёзд, кто получает по 200-300 миллионов и не умеет при этом играть. Здорово, когда в команде есть такой игрок, как Беверли», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA on TNT.
Патрик Беверли перешёл летом в «Юту» из «Миннесоты» в рамках обмена по Руди Гоберу. Позже «Лейкерс» обменяли 34-летнего игрока на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.
В минувшем сезоне Беверли принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи.
- 16 сентября 2022
-
16:36
-
15:55
-
15:33
-
14:50
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
-
21:45
-
20:51
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28
-
15:58
-
15:33
-
15:07
-
14:16
-
13:43
-
13:35
-
12:40
-
12:13
-
11:44
-
11:41
-
10:15
-
10:10
-
09:41
-
09:24
-
00:59
-
00:52