Шакил О'Нил: Беверли не из тех звёзд, кто получает 300 миллионов и не умеет играть

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил высказался о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрике Беверли, который присоединился к команде в нынешнее межсезонье.



«Беверли сказал, что «Лейкерс» его команда? Пэт — свой парень, так что держитесь от него подальше. Не могу сказать о нём ничего плохого. А знаете почему? Беверли не из тех звёзд, кто получает по 200-300 миллионов и не умеет при этом играть. Здорово, когда в команде есть такой игрок, как Беверли», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA on TNT.



Патрик Беверли перешёл летом в «Юту» из «Миннесоты» в рамках обмена по Руди Гоберу. Позже «Лейкерс» обменяли 34-летнего игрока на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.



В минувшем сезоне Беверли принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи.