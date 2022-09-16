Сборная Франции разгромила Польшу с разницей «+41» и вышла в финал Евробаскета

Сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Польши. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 95:54.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Гершон Ябуселе, набравший 22 очка. Ещё 10 очков на свой счёт записал защитник Эван Фурнье.



В составе сборной Польши девять очков на свой счёт записал Эй Джей Слотер.



Сборная Франции оформила выход в финал Евробаскета, где встретится с победителем противостояния сборных Германии и Испании.



Сборная Польши сыграет в матче за третье место с проигравшим в этой паре. Финал турнира и матч за третье место состоятся 18 сентября.