Сборная Франции разгромила Польшу с разницей «+41» и вышла в финал Евробаскета
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Сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Польши. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 95:54.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Гершон Ябуселе, набравший 22 очка. Ещё 10 очков на свой счёт записал защитник Эван Фурнье.
В составе сборной Польши девять очков на свой счёт записал Эй Джей Слотер.
Сборная Франции оформила выход в финал Евробаскета, где встретится с победителем противостояния сборных Германии и Испании.
Сборная Польши сыграет в матче за третье место с проигравшим в этой паре. Финал турнира и матч за третье место состоятся 18 сентября.
ЧЕ-2022 (м). 1/2 финала
16 сентября 2022, пятница. 18:15 МСК
Польша
Окончен
54 : 95
Франция
Польша: Михалак - 9, Слотер - 9, Понитка - 7, Бальцеровски - 5, Гарбач - 5, Дзева - 5, Зысковски - 5, Цель - 3, Олейничак - 2, Соколовски - 2, Шенк - 2, Коленда
Франция: Ябуселе - 22, Окобо - 10, Фурнье - 10, М'Байе - 8, Пуарье - 8, Тарпей - 8, Эртель - 7, Гобер - 6, Фалль - 6, Луваву-Кабарро - 4, Альбиси - 3, Маледон - 3
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