Жена Грайнер: Байден не сообщил мне те новости, которые я хотела услышать

Супруга американской баскетболистки Бриттни Грайнер Шерель прокомментировала итоги встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, по итогам которой лидер государства подтвердил, что предпринимаются все необходимые усилия для возвращения спортсменки домой.

«Это не была встреча, на которой президент сообщил мне новости, которые я хотела услышать. Этого не произошло, но это была одна из решающих встреч, которая вселила в меня уверенность в то, что он сейчас делает», — цитирует Шерель Грайнер CNN.

Напомним, Бриттни Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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