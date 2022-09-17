Жена Грайнер: Бриттни не в порядке, она сходит с ума

Шерель Грайнер рассказала на встрече с президентом США Джо Байденом о состоянии здоровья своей супруги — задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Бриттни не в порядке. От неё было очень много тревожных сообщений по поводу состояния здоровья. Меня это сильно обеспокоило. Она сходит с ума. Мы дошли до такого срока, когда даже сильный человек говорит: «Дорогая, я не знаю, как долго смогу это вытерпеть», — приводит слова Шерель Грайнер CNN.

Напомним, Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.