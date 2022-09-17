ЦСКА уверенно обыграл «Пари НН» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Московский ЦСКА вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова, уверенно обыграв баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» со счётом 96:60 (17:12, 29:21, 24:13, 26:14).

Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» с 17 по 18 сентября. В турнире также принимают участие хозяин паркета — «Зенит» — и московский клуб МБА, матч между которыми состоится сегодня в 18:00 мск. Победитель этого противостояния в финале разыграет трофей с армейцами.

Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году. Действующим обладателем Кубка является санкт-петербургский «Зенит».