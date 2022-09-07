ЦСКА уступил действующему победителю Евролиги в концовке товарищеского матча

Сегодня, 7 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и действующий победитель Евролиги «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 77:76 (22:17, 17:25, 18:16, 20:18) в пользу турецкого клуба. Для армейцев это был первый матч во время подготовки к новому сезону.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Семён Антонов, на счету которого 18 очков и три подбора. Его партнёр по команде Каспер Уэйр записал на свой счёт 12 очков, девять результативных передач и три подбора.

Напомним, «Анадолу Эфес» является действующим победителем Евролиги. В финальном матче сезона-2021/2022 стамбульский клуб встречался с мадридским «Реалом» и одержал победу со счётом 58:57.

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