Фото: 50-летний Шакил О’Нил похвастался впечатляющей формой

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение профессиональной карьеры.

В марте этого года О’Нилу, завершившему карьеру в НБА в июне 2011-го, исполнилось 50 лет.

Фото: из личного архива Шакила О'Нила

Американец четырежды становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды – самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000). Помимо этого, О’Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд (1993—1998, 2000—2007, 2009). В 1995 и 2000 годах он становился самым результативным игроком чемпионата.