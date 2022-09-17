Фото: 50-летний Шакил О’Нил похвастался впечатляющей формой
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение профессиональной карьеры.
В марте этого года О’Нилу, завершившему карьеру в НБА в июне 2011-го, исполнилось 50 лет.
Фото: из личного архива Шакила О'Нила
Американец четырежды становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды – самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000). Помимо этого, О’Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд (1993—1998, 2000—2007, 2009). В 1995 и 2000 годах он становился самым результативным игроком чемпионата.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
-
11:13
-
10:32
-
10:16
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36
-
15:55
-
15:33
-
14:50
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
Партнерский контент