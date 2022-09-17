Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович прокомментировал победу своих подопечных в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова над «Нижним Новгородом».



«Думаю, мы сделали ещё один шаг вперёд в подготовке. У нас сыграли все 12 баскетболистов, мы постарались встроить в игру Милутинова и Давидоваца. Завтра нам предстоит финальный матч, который будет ещё одним серьёзным этапом нашего развития как команды», — цитирует Райковича официальный сайт ЦСКА.



Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» с 17 по 18 сентября. В турнире также принимают участие хозяин паркета — «Зенит» — и московский клуб МБА.



Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году. Действующим обладателем Кубка является санкт-петербургский «Зенит».

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