Эксперт: Ирвинг считает себя мудрецом. Пусть создаёт подкаст, а не тратит время на Дюранта
Поделиться
Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал предположение о том, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг негативно влияет на Кевина Дюранта и на всю команду в целом.
«Кайри просто хочет быть собой. Не буду скрывать, он меня раздражает тем, что пытается выставлять себя каким-то мудрецом, он хочет, чтобы люди смотрели на него как на преподавателя из университета.
Если ему так нравится заниматься подобными вещами, то пусть создаст себе подкаст или что-то подобное, где и будет себя самореализовывать, а не тратить время Дюранта и других одноклубников, а также деньги своего клуба впустую. Если ты в НБА, то будь так добр, играй в баскетбол», — приводит слова Шарпа Fadeaway World.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
17:50
-
16:55
-
16:49
-
16:03
-
15:53
-
15:46
-
15:29
-
15:09
-
14:29
-
13:52
-
13:10
-
12:47
-
12:30
-
10:38
-
10:08
-
09:26
-
09:00
-
00:49
-
00:06
- 17 сентября 2022
-
23:43
-
22:48
-
22:46
-
21:42
-
20:39
-
20:02
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
Партнерский контент