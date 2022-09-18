Эксперт: Ирвинг считает себя мудрецом. Пусть создаёт подкаст, а не тратит время на Дюранта

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал предположение о том, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг негативно влияет на Кевина Дюранта и на всю команду в целом.

«Кайри просто хочет быть собой. Не буду скрывать, он меня раздражает тем, что пытается выставлять себя каким-то мудрецом, он хочет, чтобы люди смотрели на него как на преподавателя из университета.



Если ему так нравится заниматься подобными вещами, то пусть создаст себе подкаст или что-то подобное, где и будет себя самореализовывать, а не тратить время Дюранта и других одноклубников, а также деньги своего клуба впустую. Если ты в НБА, то будь так добр, играй в баскетбол», — приводит слова Шарпа Fadeaway World.