Германия стала бронзовым призёром Евробаскета, обыграв Польшу

В Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арена» завершился матч за бронзовые медали чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Польши со счётом 82:69.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.

Напомним, в полуфинале Германия в упорной борьбе уступила Испании (91:96), а подопечные Игора Миличича с разгромным счётом уступили французам — 54:95.

Сегодня, в 21:30 по московскому времени состоится финальный матч чемпионата между Испанией и Францией.