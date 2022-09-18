Германия стала бронзовым призёром Евробаскета, обыграв Польшу
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В Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арена» завершился матч за бронзовые медали чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Польши со счётом 82:69.
Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.
Напомним, в полуфинале Германия в упорной борьбе уступила Испании (91:96), а подопечные Игора Миличича с разгромным счётом уступили французам — 54:95.
Сегодня, в 21:30 по московскому времени состоится финальный матч чемпионата между Испанией и Францией.
ЧЕ-2022 (м). Матч за 3-е место
18 сентября 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Германия
Окончен
82 : 69
Польша
Германия: Шрёдер - 26, Фойгтман - 14, Обст - 9, Тайс - 9, Вагнер - 8, Тиман - 6, Ло - 5, Уэйлер-Бэбб - 3, Гиффей - 2, Вольфарт-Боттерман, Зенгфельдер, Холлац
Польша: Соколовски - 18, Гарбач - 12, Слотер - 10, Понитка - 9, Дзева - 8, Бальцеровски - 4, Зысковски - 4, Цель - 3, Михалак - 1, Коленда, Олейничак, Шенк
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