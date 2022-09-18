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Фойгтман и Шрёдер повторили атаку Едешко и Белова на ОИ-1972. Видео

Фойгтман и Шрёдер повторили атаку Едешко и Белова на ОИ-1972. Видео
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Во время матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу — 2022 игроки национальной команды Германии Йоханнес Фойгтман и Деннис Шрёдер повторили знаменитую атаку баскетболистов советской сборной Ивана Едешко и Александра Белова.

Напомним, сборная Германии обыграла Польшу со счётом 82:69 и завоевала бронзовые награды чемпионата.

Права на видео принадлежат Матч ТВ. Публикация доступна в телеграм-канале «Матч! Данк».

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.

Напомним, сегодня, в 21:30 по московскому времени состоится финальный матч чемпионата между Испанией и Францией.

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