Святослав Михайлюк стал игроком «Нью-Йорка»
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Стало известно, что «Нью-Йорк» подписал контракт с атакующим защитником из Украины Святославом Михайлюком на один год. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, на чемпионате Европы по баскетболу — 2022 национальная команда Украины, в составе которой выступал Михайлюк, вышла в плей-офф соревнований, где в первой стадии уступила сборной Польши со счётом 86:94.
В минувшем сезоне Михайлюк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи. «Рэпторс» заняли пятое место в Восточной конференции. В плей-офф команда уступила «Филадельфии Сиксерс».
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