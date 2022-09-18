Испания обыграла Францию в финале Евробаскета-2022
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В Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» состоялся финальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались национальные команды Испании и Франции. Игра завершилась победой испанцев со счётом 88:76.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, который записал в свой актив 27 очков. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс» — 23 очка.
Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.
ЧЕ-2022 (м). Финал
18 сентября 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Испания
Окончен
88 : 76
Франция
Испания: Эрнангомес - 27, Браун - 14, Эрнангомес - 14, Фернандес - 13, Диас - 8, Фернандес - 7, Брисуэла - 3, Гаруба - 2, Лопес-Аростеги, Парра, Прадилья, Саис
Франция: Фурнье - 23, Эртель - 16, Ябуселе - 13, Окобо - 9, Гобер - 6, Пуарье - 4, Тарпей - 4, Альбиси - 1, Луваву-Кабарро, М'Байе, Маледон, Фалль
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