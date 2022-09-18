Испания обыграла Францию в финале Евробаскета-2022

В Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» состоялся финальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались национальные команды Испании и Франции. Игра завершилась победой испанцев со счётом 88:76.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, который записал в свой актив 27 очков. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс» — 23 очка.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.