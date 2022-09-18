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Лоренцо Браун побил рекорд Ясикявичюса по количеству передач в финале Евробаскета

Лоренцо Браун побил рекорд Ясикявичюса по количеству передач в финале Евробаскета
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Разыгрывающий испанской сборной по баскетболу и бывший игрок казанского УНИКСа Лоренцо Браун показал лучший результат по количеству передач в финале чемпионатов Европы начиная с 1995 года. В матче со сборной Франции (88:76) Браун, ныне выступающий за израильский «Маккаби Тель-Авив», отдал 11 передач.

В 2003 году литовский экс-баскетболист Шарунас Ясикявичюс в финальной игре с национальной командой Испании (93:84) отдал девять передач.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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