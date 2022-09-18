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Хуанчо Эрнангомес стал лучшим игроком финала Евробаскета-2022

Хуанчо Эрнангомес стал лучшим игроком финала Евробаскета-2022
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Форвард сборной Испании Хуанчо Эрнангомес был признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Напомним, в финале турнира испанцы встречались с национальной командой Франции и одержали победу со счётом 88:76.

За 26 минут игрового времени Эрнангомес записал в свой актив 27 очков, пять подборов и один перехват. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс» — 23 очка.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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