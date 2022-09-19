Испания вышла на чистое третье место по выигранным Евробаскетам. Лидирует Россия/СССР

Национальная команда Испании по баскетболу вышла на третье место по числу побед в чемпионатах Европы. Напомним, сегодня, 18 сентября, испанцы обыграли в финальной встрече национальную команду Франции (88:76) и в четвёртый раз в истории стали победителями соревнований. Лидирует по этому показателю Россия/СССР — 15 побед.

Самым результативным игроком финальной встречи Евробаскета-2022 стал представитель «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу поборолись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.