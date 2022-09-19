Тренер Франции объяснил поражение в финале Евробаскета
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Тренер сборной Франции Венсан Колле высказался по поводу поражения в финальном матче чемпионата Европы — 2022 сборной Испании (76:88).
«Они играли великолепно. Они смогли сделать почти всё, что планировали, на обоих концах площадки. Мы знали, что будем действовать очень агрессивно. Но наше давление было не таким, как в пятницу. Сегодня мы потеряли золото. Мы знали, что наша слабость — это потери. Они набрали 35 очков за счёт наших потерь, а мы набрали только семь очков за счёт перехватов. Мы выжили против Турции и Италии, но Испания не теряет мяч. Мы реализовали 75 процентов в «краске» и 40 процентов из-за дуги – большего мы сделать не могли. Остального было достаточно, чтобы убить нас», — приводит слова Колле официальный сайт Евробаскета.
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