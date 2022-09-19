Руди Фернандес высказался по поводу победы Испании в финале Евробаскета

Форвард сборной Испании Руди Фернандес дал комментарий по поводу победы команды в финале чемпионата Европы — 2022.

«Если у меня не было слов после 1/8, то представьте, что я чувствую сейчас, когда мы чемпионы. Я очень горжусь этой командой. Эта медаль очень особенная, возможно, самая особенная, потому что мы много работали.



Кроме того, мне не хватает моей великой жизненной опоры — моего отца. Я могу только испытывать гордость за эту команду, которая трудилась упорно и с большим смирением. И мы всегда помнили о Серхио Льюле», — приводит слова Руди Фернандеса Basket News.

В финальном матче соревнований сборная Испании со счётом 88:76 обыграла команду Франции. Самым результативным игроком встречи стал представитель «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков.